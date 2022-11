Timothy Weah, si Anak Presiden Liberia yang Jadi Man of The Match Piala Dunia di Laga AS vs Wales

Si anak Presiden Liberia, Timothy Weah merayakan setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara AS dan Wales di Stadion Ahmad Bin Ali di Al-Rayyan, barat Doha pada 21 November 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Timothy Weah langsung menunjukkan kegacorannya di ajang Piala Dunia 2022.

Timothy Weah dinobatkan sebagai Man of The Match (MOTM) dalam laga Amerika Serikat vs Wales.

Diketahui, laga AS vs Wales berakhir imbang 1-1.

Dan sosok Timothy Weah, pemain muda yang berhasil memanfaatkan assist Cristian Pulisic menjadi gol.

Timothy Weah sebenarnya tak main penuh.

Ia dimasukkan di menit 88 untuk menggantikan Jordan Morris.

Pemain penyerang tengah ini berhasil membawa Amerika Serikat tak jadi kalah.

Baca juga: MOTM Amerika Serikat vs Wales di Piala Dunia 2022: Timothy Weah Tampil Ciamik

Timothy Weah sangat menarik perhatian.

Si anak presiden ini masih berusia 22 tahun.

Ya, Timothy Weah menyandang gelar anak presiden sejak George Weah dinobatkan sebagai presiden Liberia pada tahun 2018.

Penyerang AS Timothy Weah (sebagian tertutup) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara AS dan Wales di Stadion Ahmad Bin Ali di Al-Rayyan, barat Doha pada 21 November , 2022. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP) (AFP/PATRICK T. FALLON)

Dilansir apnews, George Weah bahkan mengaku menyaksikan langsung aksi sang anak di Qatar.

Presiden berusia 56 tahun tersebut berencana tinggal selama sembilan hari di Qatar.

Diketahui, George Weah terpilih menjadi presiden pada 2017 dan disumpah pada Januari 2018 silam.

Geroge Weah sejatinya juga seorang legenda sepak bola.