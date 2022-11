Profil Luka Modric, Man Of The Match Maroko vs Kroasia di Piala Dunia 2022

AFP/MANAN VATSYAYANA

Gelandang Kroasia Luka Modric (tengah) dan rekan setimnya bertepuk tangan di tengah penonton pada akhir pertandingan sepak bola Grup F Piala Dunia 2022 Qatar antara Maroko dan Kroasia di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 23 November 2022. Modric dianguerahi sebagai man of the match di pertandingan ini. Ia merupakan pemain Real Madrid dan peraih penghargaan Ballon D'Or 2018. (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)