Bentrok Inggris vs AS di Piala Dunia 2022, Pelatih Amerika Serikat: Southgate Tak Balas WA Saya

Mike Stobe / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / Getty Images via AFP

Pelatih kepala Tim Nasional Putra AS Gregg Berhalter berbicara kepada media selama Pesta Pengungkapan Daftar Nama Tim Nasional Pria Amerika Serikat Untuk Piala Dunia FIFA Qatar 2022 di Brooklyn Steel pada 09 November 2022 di New York City. Jelang laga Inggris vs Amerika Serikat di Grup B Piala Dunia 2022, Berhalter berkata bahwa Southgate tidak membalas pesan WA-nya. Mike Stobe/Getty Images/AFP