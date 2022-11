Live Streaming SCTV Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022, Malam Ini Pukul 02.00 WIB

Preview laga Inggris vs Amerika Serikat pada matchday kedua penyisihan grup B Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Al Kohr, Qatar, Sabtu (26/11/2022) pukul 02.00 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Pertandingan antara Inggris vs Amerika serikat grup B Piala Dunia 2022 akan ditanyangkan melalui SCTV, Sabtu (26/11/2022) dihari nanti.

Laga Inggris vs Amerika Serikat menarik untuk disaksikan, melihat langkah The Three Lions asuhan Gareth Southgate lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Pertandingan akan di helat pada Stadion Al Bayt, Qatar dan dapat diakses melalui link streaming SCTV pada pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming:

Live Streaming SCTV

Head to Head

Inggris vs Amerika Serikat memiliki rekor pertemuan yang berimbang.

Kedua tim pernah merasakan kemenangan dan satu laga berakhir dengan seri.

Inggris belum pernah mengalahakan Amerika Serikat di Piala Dunia.

Inggris hanya menang ketika laga ujicoba dengan skor 3-0 di tahun 2018 lalu

Sedangakan di Piala Dunia, rekor Amerika Serikat lebih baik.

Piala Dunia 1950 Negeri Paman Sam pernah mengalahkan The Three Lions dengan skor 1-0.

Sedangkan di Piala Dunia 2010 keduanya bermain imbang 1-1.

Prediksi Susunan Pemain