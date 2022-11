Sorotan Hasil Piala Dunia 2022: Niat Hati Ledek Lewandowski, Suporter Timnas Arab Ditampar Realita

Penampakan suporter Timnas Arab Saudi yang membawa Spanduk bertuliskan "Where Is Lewandowski" pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2022 pekan kedua, Sabtu (26/11/2022) malam WIB. Hasil Piala Dunia 2022, Polandia kalahkan Arab Saudi 2-0.

TRIBUNNEWS.COM - Sorotan Hasil Piala Dunia 2022 tertuju kepada suporter Timnas Arab Saudi ditampar realita ketika niat hati menyindir bomber Timnas Polandia, Robert Lewandowski pada pertandingan pekan kedua Grup C, Sabtu (26/11/2022).

Sebagai informasi, update hasil akhir pertandingan Piala Dunia 2022 antara Timnas Polandia vs Arab Saudi berakhir dengan 0-2 di Education Stadium.

Hasil ini sekaligus menjaga asa Timnas Polandia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Robert Lewandowski dkk memiliki jumlah poin yang sama dengan Arab Saudi, yakni tiga poin. Timnas Polandia nangkring di puncak klasemen Grup C diikuti Arab Saudi, Meksiko (1) dan Argentina (0).

Arab Saudi mengikuti jejak Timnas Belanda dan Inggris yang sehari sebelumnya juga melewatkan kesempatan menjadi tim pertama yang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Lantas realita seperti apa yang menampar suporter Arab Saudi setelah Timnas Polandia meraih tiga poin perdana?

Jawabannya adalah upaya suporter The Green Falcon, julukan Arab Saudi, meledek Robert Lewandowski lewat sebuah spanduk.

Dalam spanduk yang dibentangkan dua orang suporter Timnas Arab Saudi bertuliskan dua nama pemain, yakni Lionel Messi dan Robert Lewandowski.

"Where is Messi?" dan "Where is Lewandowski"?, bunyi tulisan dalam spanduk tersebut.

Uniknya, tulisan "Where is Messi" kemudian dicoret dengan warna merah. Hal bak menandakan bahwa misi untuk mengalahkan Lionel Messi cs telah berakhir.

Yap, pada laga pertama yang dilakoni, Timnas Arab Saudi sukses mengalahkan Argentina dengan skor 2-1.

Hebatnya, The Green Falcon berhasil mengukir comeback meski sempat tertinggal lewat gol penalti Lionel Messi.

Niat hati sang suporter agar Timnas Arab Saudi juga menerapkan hal yang sama, yakni mengalahkan Timnas Polandia.

Namun realita tak selamanya indah. Kenyataannya, wakil Asia di Piala Dunia 2022 ini menelan kekalahan dari The Eagles.

Bahkan tamparan semakin keras terasa suporter Arab Saudi lantaran Lewandowski menjadi dalang kemenangan Timnas Polandia sekaligus mencetak gol.

Satu gol lainnya dilesakkan Piotr Zielinski, yang merupakan hasil assist dari Robert Lewandowksi.

Ukiran assist penyerang Barcelona ini bak membayar lunas utang gagal penalti yang dia lakukan saat Polandia bermain imbang 0-0 kontra Meksiko.

Penalti Lewandowksi di laga tersebut berhasil digagalkan oleh kiper spesialis Piala Dunia, Guillermo Ocohoa.

(Tribunnews.com/Giri)