Profil Peter Drury, Komentator yang Hidupkan Suasana Laga di Piala Dunia 2022, Pesulap Kata & Analis

TRIBUNNEWS.COM - Siapa yang tak kenal dengan Peter Drury, komentator kenamaan di dunia yang menghasilkan celotehan-celotehan menarik hingga mampu menghidupkan suasana pertandingan sepak bola.

Tidak hanya celotehannya, Peter Drury sangat lihai membawa Anda turut serta dalam emosional pertandingan dengan intonasi dan iramanya yang khas.

Seperti yang baru terjadi saat menjadi komentator laga Argentina vs Meksiko match kedua Piala Dunia 2022.

Dia menggambarkan Lionel Messi, pencetak gol pertama Argentina ke gawang Meksiko sebagai manusia ajaib.

"That's what they came for," kata Drury.

"The Magic Man!' One more Messi moment and Argentina are alive."

"They give thanks that he is one of them. How often have they said that prayer of thanks? How often have we seen those bright wide eyes? How often have we seen the faces of opponents, the dismay, that he should come and scar them," tambahnya menandai gol Lionel Messi ke gawang Meksiko.

Lantas bagaimana dengan profil Peter Drury?

Berikut Tribunnews rangkum dari berbagai sumber untuk profil Peter Drury.

Nama lengkap: Peter Drury

Lahir: 24 September 1967

Tempat lahir: Britania Raya

Kebangsaan: Inggris

Profesi: Analis