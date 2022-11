Prediksi Skor Ekuador vs Senegal di Piala Dunia 2022 dan Head to Head, La Tri Berbagi Poin 1-1

TRIBUNNEWS.COM - Inilah prediksi skor laga Timnas Ekuador vs Timnas Senegal di Piala Dunia 2022, Selasa (29/11/2022) pukul 22.00 WIB.

Sportskeeda.com memperkirakan kedua tim akan bermain imbang 1-1.

Begitu pula bursa prediksi sportsmoleco.uk, media ini memperkirakan laga La Tri vs The Lions of Teranga akan berakhir imbang 1-1.

Di sisi lain, sportingnews.com justru memprediksikan Ekuador akan mencuri tiga poin.

Baca juga: Louis van Gaal, Pelatih Belanda di Piala Dunia 2022: Kami Pantas Mendapatkan Rasa Hormat

Prediksi Skor

- Sporstkeeda: 1-1.

- SportsMole: 1-1.

- Sportingnews: 2-0 untuk kemenangan Ekuador.

Head-to-Head Ekuador vs Senegal

Dikutip dari sportskeeda.com, kedua tim akan bertemu untuk kedua kalinya, dengan pertemuan sebelumnya adalah pertandingan persahabatan pada tahun 2002.



Senegal mencatatkan kemenangan 1-0 dengan gol bunuh diri Raul Guerron di babak kedua.

Dalam tiga pertandingan terakhirnya di Piala Dunia, rata-rata gol Ekuador adalah di bawah 2,5.

Sementara itu, Senegal memiliki rata-rata gol di atas 2,5 dalam jumlah pertandingan yang sama di Piala Dunia.

Ekuador belum pernah menghadapi tim Afrika di turnamen Piala Dunia, sementara Senegal tidak pernah menang dalam dua pertandingan mereka melawan tim dari Amerika Selatan.

Ekuador telah meraih beberapa kemenangan dalam empat pertandingan Piala Dunia terakhir mereka.