Susunan Pemain dan Live Streaming Timnas Ekuador vs Senegal Piala Dunia 2022: Enner Valencia Starter

Pertandingan Piala Dunia 2022 antara Timnas Ekuador vs Timnas Senegal di Piala Dunia 2022 Grup A akan berlangsung di Khalifa Internasional Stadium, Selasa (29/11/2022) pukul 22.00 WIB. Duel Ekuador vs Senegal bertajuk perebutan tiket 16 besar Piala Dunia 2022.Inilah susunan pemain Timnas Ekuador vs Senegal di penyisihan Grup A Piala Dunia 2022 pada Selasa, (29/11/2022) malam WIB.