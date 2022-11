5 Pemain Manchester United Gacor di Piala Dunia 2022, Marcus Rashford Masuk Top Skor

TRIBUNNEWS.COM - Deretan pemain Manchester United jadi sorotan di Piala Dunia 2022.

Setidaknya ada lima pemain yang tampil gacor di ajang empat tahunan, Piala Dunia.

Hal ini tentu jadi sorotan karena Manchester United justru tampil melempem di Liga Inggris.

Beberapa nama wakil Manchester United ini justru tampil mengesankan di babak penyisihan grup.

Bahkan pemain Manchester United masuk ke dalam pemain yang mendominasi.

Dikutip dari situs resmi Manchester United, pemain Manchester United menempati urutan kedua dalam daftar kontribusi gol terbanyak di Piala Dunia Qatar.

Barcelona saat ini memimpin, setelah Timnas Spanyol memborbardir gawang Kosta Rika dengan skor 7-0.

Barcelona memimpin dengan 10 torehan gol di Piala Dunia 2022.

Sementara Manchester United, telah mencetak enam gol di Piala Dunia.

Inilah nama pemain Manchester United yang tampil gacor di Piala Dunia 2022:

1. Marcus Rashford (Timnas Inggris)

Penyerang Timnas Inggris, #11 Marcus Rashford melakukan selebrasi usai mencetak gol ketiga timnya dalam laga sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Wales melawan Inggris di Stadion Ahmad Bin Ali, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Selasa (29/11/2022) waktu setempat. AFP/NICOLAS TUCAT (AFP/NICOLAS TUCAT)

Marcus Rashford selama membela Timnas Inggris di Piala Dunia sudah mencetak tiga gol.

Ia kini masuk jajaran perebutan top skor Piala Dunia 2022 bersama Kylian Mbappe (Prancis) dan Cody Gakpo (Belanda).

Nama Rashford juga dipilih jadi Man of The Match di laga Wales vs Inggris setelah cetak brace atau dua gol.