Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022: Timnas Belanda vs Amerika Serikat dan Inggris vs Senegal

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Piala Dunia 2022 babak 16 besar menyuguhkan pertemuan Timnas Belanda vs Amerika Serikat dan Inggris vs Senegal dimana dua laga tersebut akan digelar mulai Sabtu (3/12/2022).

Seperti diketahui, ada empat tim dari Grup A dan Grup B yang sudah memastikan diri melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Keempat tim tersebut meliputi Belanda, Senegal, Inggris dan Amerika Serikat.

Dari kiri atas) gelandang Inggris #19 Mason Mount, gelandang Inggris #22 Jude Bellingham, bek Inggris #06 Harry Maguire, kiper Inggris #01 Jordan Pickford, bek Inggris #05 John Stones dan penyerang Inggris #17 Bukayo Saka, (bawah dari kiri) Penyerang Inggris #10 Raheem Sterling, bek Inggris #12 Kieran Trippier, penyerang Inggris #09 Harry Kane, gelandang Inggris #04 Declan Rice dan bek Inggris #03 Luke Shaw berpose menjelang pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan AS di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha. Jum'at (25 November 2022). ( Paul ELLIS / AFP) (AFP/PAUL ELLIS)

Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022 (FIFA)

Sabtu, 3 Desember 2022

22.00 WIB: Belanda vs Amerika Serikat - Stadion Internasional Khalifa

Minggu, 4 Desember 2022

02.00 WIB: Juara Grup C vs Runner-up Grup D - Stadion Ahmad Bin Ali

22.00 WIB: Juara Grup D vs Runner-up Grup C - Stadion Al Thumama

Senin, 5 Desember 2022

02.00 WIB: Inggris vs Senegal - Stadion Al Bayt

22.00 WIB: Juara Grup E vs Runner-up Grup F - Stadion Al Janoub

Selasa, 6 Desember 2022

02.00 WIB: Juara Grup G vs Runner-up Grup H - Stadion 974

22.00 WIB: Juara Grup F vs Runner-up Grup E - Stadion Education City

Rabu, 7 Desember 2022

02.00 WIB: Juara Grup H vs Runner-up Grup G - Stadion Lusail