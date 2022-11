Koulibaly Jadi Man Of The Match di Laga Ekuador vs Senegal, Persembahkan untuk Bouba Diop

Bek Senegal Kalidou Koulibaly (kanan) merayakan gol kedua timnya saat pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia 2022 Qatar antara Ekuador dan Senegal di Stadion Internasional Khalifa di Doha pada 29 November 2022. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Kalidou Koulibaly menjadi man of the match laga Ekuador vs Senegal di Piala Dunia 2022, Senin (29/11/2022).

Koulibaly menjadi pahlawan kemenangan berkat satu golnya di menit 70' dan menjadikan hasil akhir Ekuador vs Senegal berkesudahan 1-2.

Pemain Chelsea ini berdiri tak terkawal untuk menyontek bola yang bergulir liar hasil halauan tak sempurna dari pemain Ekuador.

Sepakan jarak dekatnya tak bisa dihentikan kiper Ekuador dan berbuah gol untuk Senegal.

Koulibaly terpilih menjadi man of the match di laga itu. Namun gelar itu ia persembahkan untuk keluarga Papa Bouba Diop, legenda Timnas Senegal.

Bouba Diop merupakan pemain Senegal yang mencetak pertama bagi Singa Teranga di Piala Dunia 2002.

Saat itu Diop bersama kapten Aliou Cisse berhasil membawa Senegal melaju hingga ke perempat final Piala Dunia.

Kemenangan Senegal dari Ekuador ini seakan menjadi hadiah manis bagi Bouba Diop sebagai peringatan di hari kematiannya.

Untuk diketahui, Diop meninggal dunia dua tahun lalu, yakni 29 November 2020, lantaran sakit berkepanjangan.

"Trofi (pemain terbaik pertandingan) ini akan saya berikan kepada keluarga Papa Bouba Diop, karena ini adalah hari spesial bagi kami, peringatan kematiannya," kata Koulibaly seusai laga.

“Kami ingin menunjukkan dengan tepat mengapa kami adalah juara Afrika dan mengapa Senegal harus bermain di kancah dunia," tambahnya.

Bek Senegal #03 Kalidou Koulibaly (C) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol di pertandingan Grup A Piala Dunia 2022 Qatar antara Ekuador dan Senegal di Stadion Internasional Khalifa di Doha pada 29 November 2022. (RAUL ARBOLEDA / AFP)

Senegal menjadi tim pertama dari Afrika yang lolos babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Mereka akan bertemu tim dari grup B yang saat ini sedang masih berlaga untuk menentukan kepastian lolos 16 besar, antara Inggris, Iran, Amerika atau Wales.

Bek Chelsea ini menaruh hormat terhadap lawan yang akan dihadapinya nanti.