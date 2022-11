Man United Jadi Ngeri FC, Para Pemainnya Gacor di Piala Dunia, Enzo Fernandez Dibanderol Rp 1,9 T

Para pemain Manchester United, yaitu Casemiro (Timnas Brasil), Bruno Fernandes (Timnas Portugal), dan Marcus Rashford (Timnas Inggris) tampil sangat gacor di Piala Dunia 2022 dengan menyabet gelar man of the match hingga babak penyisihan grup Piala Dunia 2022.

MU Jadi Ngeri FC, Para Pemainnya Gacor di Piala Dunia 2022, Musti Bayar Rp 1,9 T Buat Enzo, Gakpo Juga Diincar

TRIBUNNEWS.COM - Piala Dunia 2022 Qatar, hingga fase penyisihan grup, seperti menjadi ajang unjuk gigi para pilar Manchester United.

Man United, yang kini berada di posisi lima klasemen sementara Liga Inggris -sempat terseok di awal musim- menunjukkan kalau sejatinya mereka punya amunisi sangat mumpuni musim ini.

Hal itu ditunjukkan dengan penampilan moncer para penggawanya di Piala Dunia 2022.

Hingga babak fase penyisihan grup Piala Dunia 2022, setidaknya ada tiga pemain Manchester United yang sudah menyabet gelar sebagai man of the match bagi tim nasional masing-masing.

Paling baru adalah bagaimana Marcus Rashford menjelma menjadi pahlawan yang membawa Inggris lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Pada laga Inggris vs Wales, Rabu (30/11/2022) dini hari, Marcus Rashford mencetak dua gol saat The Three Lions menang telak 3-0.

Berkat brace ke gawang Wales, ditambah satu gol dalam partai pertama melawan Iran, Marcus Rashford dinobatkan menjadi man of the match pada laga itu.

Marcus Rashford juga mengukir rekor membanggakan. Dia sudah mencetak 3 gol dalam 3 laga dalam edisi Piala Dunia 2022.

Marcus Rashford juga menjadi pemain Manchester United pertama yang mencetak tiga gol untuk Inggris di turnamen akbar sejak Bobby Charlton melakukannya di Piala Dunia 1966. Artinya, butuh penantian selama 56 tahun sampai rekor tersebut terpecahkan.

Penyerang Timnas Inggris, #11 Marcus Rashford melakukan selebrasi usai mencetak gol ketiga timnya dalam laga sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Wales melawan Inggris di Stadion Ahmad Bin Ali, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Selasa (29/11/2022) waktu setempat. AFP/NICOLAS TUCAT (AFP/NICOLAS TUCAT)

Sebelumnya, gelandang Manchester United yang bermain di Timnas Brasil, Casemiro, juga menjadi man of the match pada laga Brasil vs Swiss pada matchday 2 Grup G Piala Dunia 2022, Senin (28/11/2022).

Casemiro menjadi pencetak gol kemenangan Brasil 1-0 atas Swiss berkat lesakkannya pada menit ke-83 yang memecahkan kebuntuan.

Tendangan voli kerasnya membawa Brasil lolos ke fase grup. Terpenting, Casemiro menjadi gelandang yang sangat berharga bagi Brasil dalam laga itu.

Dengan kontribusi 61 sentuhan dan 48 operan, Casemiro membuktikan diri layak menyandang man of the match pada laga tersebut.