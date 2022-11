Preview Belanda vs Amerika Serikat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2022, Head to Head Oranje Unggul

AFP/KARIM JAAFAR

Penyerang Belanda Cody Gakpo (kedua dari kiri) merayakan gol pembuka bersama rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia 2022 Qatar antara Belanda dan Qatar di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 29 November 2022. Preview laga 16 besar Piala Dunia 2022 antara Timnas Belanda vs Timnas Amerika Serikat, Sabtu (3/12/2022) pukul 22.00 WIB. Oranje unggul head-to-head dengan 4 kemenangan berbanding 1 untuk The Yanks. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)