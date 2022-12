Live Streaming SCTV Jepang vs Spanyol di Piala Dunia 2022: La Roja Menang Rekor Pertemuan

SEMUA BERPELUANG- Spanyol akan ditantang Jepang dalam duel penghabisan grup E di Stadion Khalifa, Ar-Rayyan, Jumat (2/11) dini hari nanti. Hasil imbang Spanyol 1-1 kontra Jerman dalam laga terakhir lalu(28/11), membuat semua tim di grup E masih berpeluang untuk lolos. Berikut live streaming Jepang vs Spayol di Piala Dunia 2022 mulai jam 02.00 nonton di SCTV maupun streaming di Vidio.com, Jumat (2/12/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut live streaming SCTV laga Jepang vs Spanyol pekan pamungkas Grup E Piala Dunia 2022.

Pertandingan Piala Dunia 2022 antara Jepang vs Spanyol dijadwalkan berlangsung di Khalifa International Stadium, Jumat (2/12/2022) pukul 02.00 WIB.

Perebutan tiket lolos 16 besar Piala Dunia 2022 mempertemukan Jepang vs Spanyol dapat disaksikan via live SCTV maupun streaming Vidio.com.

Para pemain Jepang terlihat murung setelah kalah dalam pertandingan sepak bola Grup E Piala Dunia 2022 Qatar antara Jepang dan Kosta Rika di Stadion Ahmad Bin Ali di Al-Rayyan, sebelah barat Doha. Minggu (27 November 2022). (Franv?ois-Xavier MARIT / AFP) (AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT)

Berikut Head to Head Jepang vs Spayol via LiveScore

(25/4/2001): Jepang 0-1 Spanyol (Persahabatan Internasional)

Samurai Biru Butuh Kemenang

Samurai Biru - julukan Timnas Jepang, untuk mengamankan tiket 16 besar masih ada.

Hanya cukup mengalahkan Spanyol pada laga nanti mereka akan otomatis lolos ke babak 16 besar.

Jika Kosta Rika ataupun Jerman berhasil menang dan Jepang menelan kekalahan, Samurai Biru dipastikan gugur.

Apabila Jerman menang dan Jepang imbang, nantinya akan dihitung dari jumlah gol.

Gol antara Jerman dan Jepang saat ini hanya terpaut satu gol.