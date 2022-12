Live Streaming Serbia vs Swiss di Piala Dunia 2022: Head to Head Mitrovic Lebih Moncer dari Embolo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut live streaming via Vidio.com mempertemukan Serbia vs Swiss di pekan pamungkas Grup G Piala Dunia 2022.

Pertandingan Piala Dunia 2022 antara Serbia vs Swiss dijadwalkan berlangsung di Stadium 974, Sabtu (3/12/2022) pukul 02.00 WIB.

Tercatat striker asal Timnas Serbia, Aleksandar Mitrovic lebih moncer di musim ini dibandingkan dengan Breel Embolo.

Perebutan tiket lolos 16 besar Piala Dunia 2022 mempertemukan Serbia vs Swiss dapat disaksikan via streaming Vidio.com.

Striker Fulham asal Serbia, Aleksandar Mitrovic melakukan selebrasi setelah mencetak gol pembuka pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Fulham dan Liverpool di Craven Cottage pada 6 Agustus 2022. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Berikut Head to Head Serbia vs Swiss via Transfermrkt

(22/6/2018): Serbia 1-2 Swiss (Piala Dunia 2018 Rusia Fase Grup E)

Link Live Streaming

Akses di Sini>>>

Serbia Lebih di Unggulkan

Eagle - julukan Timnas Serbia, mereka baru mengemas satu poin saat laga imbang melawan Kamerun, berbeda dengan Swiss yang sudah mengemas tiga poin dari kemenangan kontra Kamerun.

Sedangkan,Rossocrociati - julukan Timnas Swiss, memiliki peluang terbuka lebar untuk memperebutkan tiket 16 besar.

Ada beberapa syarat jika Timnas Swiss ingin lolos.

Tentunya meraih kemenangan pada laga nanti adalah salah satunya.

Rossocrociati bisa saja lolos dengan hasil imbang jika Timnas Brasil mampu menang maupun menahan imbang Timnas Kamerun pada laga pamungkas lain di Grup F.