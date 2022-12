Live Streaming SCTV Inggris vs Senegal Piala Dunia 2022: The Three Lions Diprediksi Menang Telak

Timnas Inggris akan menghadapi Timnas Senegal pada Babak Penyisihan 16 Besar Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt (Al Khor), Qatar, Senin, 5 Desember 2022 dini hari. Berikut live streaming Inggris vs Senegal di Piala Dunia 2022 mulai jam 02.00 nonton di SCTV maupun streaming di Vidio.com, Senin (5/12/2022).TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming Inggris vs Senegal di Piala Dunia 2022 dimana bursa prediksi skor menempatkan The Three Lions- julukan Inggris- dengan skor 2-0 .

Laga Inggris vs Senegal babak 16 besar Piala Dunia 2022 bakal digelar di Stadion Al Bayt pada Senin, (5/12/2022) live SCTV dan Indosiar pukul 02.00 WIB.

Perburuan tiket ke perempat final Piala Dunia 2022 tayang secara live SCTV, Indosiar maupun via streaming Vidio.com.

SportsMole memprediksi Inggris memetik kemenangan dengan skor 2-0.

Sementara Sporting News menilai Senegal mampu mencetak gol namun kalah dengan skor 3-1

Baca juga: Lima Rekor Lionel Messi seusai Timnas Argentina Kalahkan Australia di Piala Dunia 2022

Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate bertepuk tangan kepada penonton usai timnya mengalahkan Timnas Wales 3-0 dalam laga sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Wales melawan Inggris di Stadion Ahmad Bin Ali, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Selasa (29/11/2022) waktu setempat. AFP/PAUL ELLIS (AFP/PAUL ELLIS)

Link Live Streaming Piala Dunia 2022

SCTV>>>

Moji>>>

Vidio>>>

Berikut prediksi skor Inggris vs Senegal

SportsMole: Inggris 2-0 Senegal

SportingNews: Inggris 3-1 Senegal

Whoscored: Inggris 0-0 Senegal

Preview