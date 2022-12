Pasca Tersingkir Dari Piala Dunia 2022, Berhalter: Amerika Serikat Tahu Cara Bermain Sepak Bola

AFP/JEWEL SAMAD

Pelatih AS Gregg Berhalter (Kiri) dan penyerang AS Christian Pulisic bereaksi pada akhir pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 antara Belanda dan AS di Stadion Internasional Khalifa di Doha. Sabtu (3 Desember 2022). (Jewel SAMAD/AFP)