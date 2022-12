Prediksi Skor Inggris vs Senegal Piala Dunia 2022 Lengkap Head to Head hingga Live Streaming SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Bursa prediksi skor untuk laga Inggris vs Senegal pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 menempatkan The Three Lions sebagai unggulan pemenang.

Perebutan tiket perempat final Piala Dunia 2022 antara Inggris vs Senegal akan berlangsung di Stadion Al Bayt, Senin (5/12/2022) pukul 02.00 WIB.

Ini menjadi ujian bagi kedua timnas lantaran dari head to headnya belum pernah sekalipun bertemu di turnamen mayor ataupun uji coba.

Pertandingan Piala Dunia 2022 dapat disaksikan live SCTV dan Indosiar maupun platform streaming Vidio.com.

Prediksi Skor Inggris vs Senegal

Sportsmole: Inggris 2-0 Senegal

Sportskeeda: Inggris 1-0 Senegal

Whoscored: Inggris 0-0 Senegal

Head to Head Inggris vs Senegal

Sejauh ini kedua tim belum pernah bertemu di ajang resmi. Akan tetap jika merujuk 3 penampilan di fase grup, Inggris masih lebih baik daripada Senegal.

The Three Lions meraup 2 kali kemenangan dan sekali imbang hingga finis sebagai juara Grup B.

Sementara Lions of Teranga keluar selaku runner-up Grup A berkat torehan 2 kemenangan dan sekali tumbang.

Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate bertepuk tangan kepada penonton usai timnya mengalahkan Timnas Wales 3-0 dalam laga sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Wales melawan Inggris di Stadion Ahmad Bin Ali, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Selasa (29/11/2022) waktu setempat. AFP/PAUL ELLIS (AFP/PAUL ELLIS)

Prediksi Susunan Pemain

Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham; Mason Mount, Marcus Rashford, Raheem Sterling; Harry Kane.