Hasil Piala Dunia 2022: Henderson & Kane Pecah Telur, Inggris Selangkah Lagi ke Perempat Final

Gelandang Inggris Jordan Henderson (kanan) merayakan dengan gelandang Inggris Jude Bellingham setelah ia mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan Senegal di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada bulan Desember 4, 2022. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Hasil babak pertama laga antara Inggris vs Senegal pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-0, Senin (5/12/2022) dinihari WIB.

Inggris mampu membuka keunggulan melawan Senegal berkat gol dari Jordan Henderson pada menit ke-38.

Henderson sukses menyambut assist ciamik dari pergerakan Jude Bellingham dari sisi kanan pertahanan Senegal.

Sontekan pemain Liverpool itu akhirnya tak bisa diselamatkan Edouard Mendy yang berstatus sebagai penjaga gawang Senegal.

Gelandang Inggris Jordan Henderson (kiri) merayakan dengan gelandang Inggris Jude Bellingham setelah dia mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan Senegal di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada bulan Desember 4, 2022. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) (AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Inggris berhasil menutup babak pertama dengan ciamik setelah Harry Kane akhirnya pecah telur dengan mencetak gol perdana di Piala Dunia 2022.

Lewat serangan balik kilat, Kane sukses menggandakan keunggulan Inggris pada penghujung waktu babak pertama melawan Senegal.

Henderson dan Kane akhirnya sama-sama membuka rekening golnya di perhelatan Piala Dunia edisi kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama dimulai, Inggris langsung berusaha menciptakan peluang lewat umpan terobosan Phil Foden, namun belum berhasil.

Senegal langsung membalas dengan serangan kilat lewat Boulaye Dia, namun Maguire dengan sigap menggagalkan kesempatan lawannya tersebut.

Sisi flank yang dihuni Foden dan Saka menjadi tumpuan utama Inggris dalam menciptakan peluang saat menyerang.

Sepuluh menit laga pembuka belum ada satupun peluang berbahaya yang mengarah ke gawang masing-masing tim.

Setelah cukup deadlock menciptakan peluang lewat open play, Inggris coba memanfaatkan situasi set piece untuk memecah kebuntuan.

Pada menit ke-21, John Stones pun mendapatkan peluang dari sepak pojok, namun sundulannya masih diatas gawang Senegal.