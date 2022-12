Jepang dan Korea Selatan Bisa Mendobrak Label Monster di Perempat Final Piala Dunia 2022

TRIBUNNEWS.COM - Sudah ada 4 tim yang memastikan diri melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Dan semua keempat tim tersebut bisa dilabeli dengan julukan 'monster'.

Argentina, Belanda, Inggris dan Prancis memastikan diri tampil di perempat final Piala Dunia 2022.

Namun ada yang menarik, di mana Korea Selatan dan Jepang bisa mendobrak status 'monster' lewat kehadirannya. Dengan syarat, dua wakil Asia ini bisa menembus babak 8 besar.

Sejauh ini, belum ada tim kuda hitam yang bisa menembus babak perempat final Piala Dunia 2022.

Jepang vs Kroasia di babak 16 Besar Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung Senin (5/12/2022) malam pukul 22.00 WIB.

Argentina, Brasil hingga Prancis memang sejak awal sudah diprediksi kuat meraih kemenangan di babak 16 besar.

Tinggal 8 tim lagi yang berjibaku untuk melaju ke babak perempat final.

Keempat laga tersebut mempertemukan Portugal vs Swiss, Spanyol vs Maroko, Jepang vs Kroasia dan Brasil vs Korea Selatan.

Dua laga terakhir ini yang mengundang sorotan.

Di atas kertas, Brasil dan Kroasia memang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Akan tetapi itu cuma di atas kertas saja.

Berkaca dari sejumlah laga, tidak menutup kemungkinan untuk dua wakil Asia ini membalikkan prediksi.

Brasil vs Korea Selatan

Sepanjang sejarah gelaran Piala Dunia, Brasil belum pernah bertemu dengan Korea Selatan.

Pertemuan kedua tim tersaji di luar turnamen mayor empat tahunan ini sebanyak tujuh kali.

Brasil dilabeli favorit juara Piala Dunia 2022 berkat penampilan impresif dan kedalaman skuadnya.