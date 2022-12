Live Streaming SCTV Jepang vs Kroasia Piala Dunia 2022, Profil Ritsu Doan vs Kramaric akan Adu Tajam

Jepang vs Kroasia di babak 16 Besar Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung Senin (5/12/2022) malam pukul 22.00 WIB. Berikut prediksi susunan pemain kedua tim. TRIBUNNEWS/AKBAR PERMANA

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming nonton laga Jepang vs Kroasia Piala Dunia 2022, di sini.

Duel Jepang vs Kroasia akan dipertemukan malam ini, Senin (5/12/2022) digelar di Al Janoub Stadium.

Kick off laga Jepang vs Kroasia akan dimulai jam 22.00 WIB.

Pertandingan Jepang vs Kroasia juga dapat disaksikan melalui siaran SCTV dan Indosiar.

Dan melalui live streaming di Vidio.com.

Live Streaming Jepang vs Kroasia Piala Dunia 2022 malam ini:

Jepang berhasil keluar menjadi juara grup E setelah pecundangi Jerman dan Spanyol.

Meski kalah dari Kosta Rika, dua kemenangan Jepang membawa mereka lolos 16 besar.

Nama Ritsu Doan adalah pemain Jepang yang sudah cetak dua gol untuk Timnas Jepang.

Satu gol Doan bersarang di gawang Jerman dan satu gol lainnya di gawang Spanyol.

Sementara di babak fase grup, Kroasia hanya bisa mengemas satu kali kemenangan.

Kemenangan didapat runner-up Piala Dunia 2018 tersebut saat hadapi Kanada.

Kroasia menang 4-1 atas Kanada.

Dua laga lainnya berakhir seri.

Dalam laga tersebut Andrej Kramaric berhasil mencetak brace (36' dan 70').

Andrej Kramaric dan Ritsu Doan akan jadi tumpuan depan dan adu tajam saat keduanya dipertemukan.

Profil Andrej Kramaric

Nama: Andrej Kramaric

Tanggal lahir: 19 Juni 1991 (umur 31)

Tempat lahir: Zagreb, Kroasia

Tinggi: 180 m

Posisi: penyerang

Nomor Punggung: 27

Klub: Hoffenheim

Kramaric berhasil sabet jadi Man of The Match di laga Kroasia vs Kanada.

Kramaric mencatatkan statistik apik selama 73 menit bermain di laga itu.

Pemain nomor pungung 9 ini mencatatlan 42 sentuhan, 8 di antaranya sentuhan di kota penalti.

Profil Ritsu Doan

Nama: Ritsu Doan

Tanggal lahir (umur): 16 Juni 1998 (24)

Tempat lahir: Amagasaki, Hyogo

Tinggi badan: 172 cm

Posisi: Sayap kanan, sayap kiri, dan second striker

Kaki terkuat: Kiri

Jumlah penampilan: 29

Klub: SC Freiburg, Jerman

Agen: CAA Stellar

Harga pasaran: 208,58 miliar

Ritsu Doan adalah pemain Jepang yang bisa mencetak gol pertama Samurai Biru di ajang Piala Dunia 2022 saat hadapi Jerman.

Ia menendang bola muntah di kotak penalti Jerman yang sulit diantisipasi oleh Manuel Neuer untuk kedua kalinya.

Gol Kedua Doan diciptakan saat Jepang lakoni laga penentuan hadapi Spanyol. (*)

