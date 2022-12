Bagan 8 Besar Piala Dunia 2022: Potensi Semifinal Belanda vs Brasil hingga Prancis vs Portugal

TRIBUNNEWS.COM - Bagan 8 besar Piala Dunia 2022 untuk babak perempat final sudah terisi semuanya.

Delapan tim meliputi Brasil, Argentina, Belanda, Kroasia, Inggris, Prancis, Portugal dan Maroko akan berjibaku untuk memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2022.

Merujuk jadwal perempat final Piala Dunia 2022, pertandingan 8 besar Piala Dunia 2022 akan dimulai, Jumat (9/12/2022) malam WIB.

Jadwal perempat final Piala Dunia 2022 yang menempatkan 8 tim saling sikut demi melaju ke babak semifinal. Pertandingan perempat final Piala Dunia 2022 dimulai, Jumat (9/12/2022) malam WIB. (Laman resmi FIFA)

Pertandingan perempat final Piala Dunia 2022 menyuguhkan empat pertandingan, yakni Belanda vs Argentina, Kroasia vs Brasil, Inggris vs Prancis vs Portugal vs Maroko.

Merujuk kepada bagan 8 besar Piala Dunia 2022, pemenangan Kroasia vs Brasil akan bersua pemenang Belanda vs Argentina di babak semifinal.

Berbagai kemungkinan akan terjadi, temasuk potensi Belanda vs Brasil, Argentina vs Brasil atau bahkan Argentina vs Kroasia.

Berpindah ke bracket lain, pemenang laga Inggris vs Prancis akan menghadapi pemenang duel Portugal vs Maroko.

Potensi adanya final kepagian juga akan terjadi meliputi pertamuan Inggris vs Portugal, Prancis vs Portugal hingga Maroko vs Inggris.

8 Tim Lolos ke Perempat Final

Babak 16 Besar Piala Dunia 2022 dimulai dengan laga Belanda vs Amerika Serikat. Duel ini dimenangkan Belanda dengan skor 3-1, Sabtu (3/12/2022) malam WIB,

Argentina kemudian menyusul langkah Belanda ke perempat final. Argentina berhasil menang dengan skor 2-1 atas Australia, Minggu (4/12/2022) dini hari WIB.

Dengan demikian, Amerika Serikat dan Australia harus gugur di babak 16 besar dan berhak angkat kaki dari Qatar. Sementara itu, Belanda akan berhadapan dengan Argentina.

Kemenangan mutlak juga diraih Prancis saat menggilas Polandia 3-1.

Juara bertahan Piala Dunia ini berhak menantang Inggris di perempat final setelah sebelumnya mengalahkan Senegal dengan tiga gol tanpa balas.