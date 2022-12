Hanya Dihadiri 765.000 Orang, Jumlah Pengunjung Piala Dunia 2022 Qatar Tak Penuhi Target

Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Pendukung AS mengibarkan bendera raksasa AS di tribun menjelang dimulainya pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar antara Belanda dan AS di Stadion Internasional Khalifa di Doha pada 3 Desember 2022. Jumlah pengunjung Piala Dunia 2022 Qatar disebut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.