Live Streaming SCTV Belanda vs Argentina di Piala Dunia 2022 Jam 02.00 WIB, Cek Link di Sini

Jadwal dan statistik laga perempat final Piala Dunia 2022 antara Belanda vs Argentina yang akan berlangsung Lusail Stadium, Qatar, Sabtu (10/12/2022) pukul 02.00 WIB. Laga Belanda melawan Argentina mengundang sorotan lewat pertempuran Virgil van Dijk vs Lionel Messi. Live streaming Belanda vs Argentina di Piala Dunia 2022, Minggu (10/12/2022) tonton di SCTV, cek link di sini.