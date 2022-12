Prediksi Skor Inggris vs Prancis Piala Dunia 2022, Head to Head Three Lions Menang Extra Time

AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Penyerang Inggris Marcus Rashford (C) merayakan dengan (dari kiri) Penyerang Inggris Jack Grealish (7), Penyerang Inggris Phil Foden (2) dan Penyerang Inggris Harry Kane (9) setelah ia mencetak gol kelima Inggris selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Inggris dan Iran di Stadion Internasional Khalifa di Doha pada 21 November 2022. Inilah prediksi skor Inggris vs Prancis dalam lanjutan perempat final Piala Dunia 2022, headh to head The Three Lions menang perpanjangan waktu.(Anne-Christine POUJOULAT/AFP)