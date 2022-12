Prediksi Skor Inggris vs Prancis Piala Dunia 2022: Keluhan Pickford Panaskan Susunan Pemain 3 Singa

AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Penjaga gawang Timnas Inggris, #01 Jordan Pickford bertepuk tangan kepada penonton setelah timnya mengalahkan Timnas Wales 3-0 dalam laga sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Wales melawan Inggris di Stadion Ahmad Bin Ali, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Selasa (29/11/2022) waktu setempat. Prediksi skor Inggris vs Prancis, Jordan Pickford bisa menjadi kunci bagi kelolosan The Three Lions ke semifinal Piala Dunia 2022.