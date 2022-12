Jadwal Bola Malam Ini 13 Desember 2022: Semifinal Piala Dunia Argentina vs Kroasia, Persija Liga 1

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menghadirkan empat pertandingan sepakbola, satu dari semifinal Piala Dunia 2022 dan tiga dari BRI Liga 1 2022.

Laga semifinal Piala Dunia 2022 mempertemukan Argentina vs Kroasia pada Rabu (14/12/2022) dini hari.

Laga yang akan memperebutkan tiket final piala Dunia 2022 ini digelar di Stadion Ikon Lusail, Al Daayen, Qatar.

Baca juga: Bedah Peluang Argentina vs Kroasia Lolos ke Final Piala Dunia: Messi dan Modric Jadi Faktor Penentu

Sedangkan untuk gelaran jadwal Liga 1 hari ini Selasa (13/12/2022), akan ada tiga laga yakni Persebaya vs Persik, Persita vs Rans Nusantara FC dan PSIS vs Persija Jakarta.

Laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri akan dimulai pukul 15.00 WIB, berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman DIY.

Sedangkan Persita Tangerang vs Rans Nusantara FC kick off pukul 18.00 WIB, langsung dari Stadion Sultan Agung Bantul.

Berikutnya, PSIS Semarang vs Persija Jakarta digelar di Stadion Maguwoharjo pukul 20.15 WIB.

Jadwal Bola Malam Ini

Semifinal Piala Dunia

1. Argentina vs Kroasia

Waktu: Rabu (14/12/222) Pukul 02.00 WIB

Stadion: Stadion Ikon Lusail, Al Daayen, Qatar

Liga 1 2022

2. Persebaya Surabaya vs Persik Kediri