Profil Cesar Ramos, Wasit Prancis vs Maroko Semifinal Piala Dunia 2022: Ofisial Termuda Asal Meksiko

Wasit Meksiko Cesar Ramos (Tengah) menunjukkan kartu kuning kepada penyerang Portugal Cristiano Ronaldo pada pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia 2018 Rusia antara Uruguay dan Portugal di Stadion Fisht di Sochi pada 30 Juni 2018.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Cesar Ramos, wasit yang akan memimpin laga Prancis vs Meksiko di Semifinal Piala Dunia 2022, Kamis (15/12/2022) dini hari WIB.

Tampil di Stadion Al Bayt, Cesar Ramos jadi wasit termuda asal Meksiko yang memimpin Piala Dunia 2022 Qatar.

Sebelum memimpin laga Prancis vs Maroko, dia telah memimpin beberapa laga sejak fase grup.

Diwartakan dari Sportingnews, Cesar Ramos telah memimpin laga Denmark vs Tunisia, Maroko vs Belgia, dan Portugal vs Swiss.

Artinya wasit berusia 38 tahun ini cukup sibuk ketika mentas di Piala Dunia 2022 Qatar.

Saat mentas di babak semifinal nanti, Cesar Ramos akan ditemani timnya, Alberto Morin dan Miguel Hernandez yang mana juga berasal dari Meksiko bertindak sebagai asisten wasit.

Lalu ada Drew Fischer dari Kanada bertugas VAR, bersama dengan ofisial asal Kolombia, Nicolas Gallo.

Profil Cesar Ramos

Nama depan: César Arturo

Nama belakang: Ramos Palazuelos

Menjadi Wasit: 2011

Wasit internasional: 2014

Tanggal lahir: 15 Desember 1983

Negara: Meksiko

Reaksi wasit Meksiko Cesar Ramos selama pertandingan sepak bola Grup D Piala Dunia Qatar 2022 antara Denmark dan Tunisia di Education City Stadium di Al-Rayyan, barat Doha. Selasa (22 November 2022).

Mengenal Sosok Cesar Ramos

Cesar Ramos telah menjadi wasit yang terdaftar di FIFA sejak 2014. Ia adalah satu-satunya wasit asal Meksiko yang bertugas di Qatar.

Ia salah satu dari banyak wasit yang dipertahankan setelah turnamen Piala Dunia 2018.

Cesar Ramos memiliki pengalaman menjadi wasit di 27 pertandingan Concacaf dan 17 pertandingan FIFA.

Sebenarnya, César Ramos telah menjadi wasit sejak 2002 silam, tetapi penampilan pertamanya di divisi pertama liga Meksiko adalah dalam pertandingan Monterey vs Tijuana pada 2011.