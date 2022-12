Lionel Messi dan Kylian Mbappe sama-sama berpeluang menjadi peraih golden boot Piala Dunia 2022. Messi dan Mbappe juga sama-sama menambah torehan gol mereka di partai final Piala Dunia 2022, Argentina vs Prancis. Laga Argentina vs Prancis pada final Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Lusail Stadium, Minggu (18/12/2022) malam pukul 22.00 WIB.

Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis, Ini Head to Head Lengkap Tim Tango vs Les Blues di 12 Laga

TRIBUNNEWS.COM - Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis akan menjadi pertemuan ke-13 kedua tim di berbagai ajang.

Bagaimana head to head Argentina vs Prancis menjelang pertarungan di Final Piala Dunia 2022 Qatar?

Diketahui, duel Argentina vs Prancis sudah terjadi 12 kali di berbagai laga persahabatan dan turnamen Piala Dunia.

Dikutip dari Bolastylo, berikut catatan head to head Argentina vs Prancis dalam 12 rekor pertemuan kedua tim lengkap dengan pencetak golnya.

Baca juga: Sama-sama Bikin 5 Gol, Ini Jadi Pembeda Messi dan Mbappe dalam Perburuan Sepatu Emas Piala Dunia

Hasilnya, Argentina meraih 6 kemenangan dan Prancis hanya 3, serta 3 sisanya berakhir imbang.

Adapun di turnamen Piala Dunia, Prancis dan Argentina sudah tiga kali bertemu yakni pada tahun 1930, 1978 dan 2018.

Dari tiga pertemuan tersebut, Argentina meraih dua kemenangan (1930, 1978) dan Prancis sekali (2018).

Kapten sekaligus megabintang Argentina, Lionel Messi dan bintang muda Prancis, Kylian Mbappe mencuri perhatian dari beberapa pertemuan terakhir kedua tim.

Baca juga: Fakta-Fakta Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis: Sekarang atau Tidak Sama Sekali, Messi!

Para pemain Argentina melakukan selebrasi pada akhir pertandingan semifinal sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Kroasia di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. Selasa (13 Desember 2022). (Paul ELLIS / AFP) (AFP/PAUL ELLIS)

Berikut rekor 12 pertemuan Argentina vs Prancis dari tahun 1930 sampai 2018, dilansir dari sportingnews.com.

15 Juli 1930 - Piala Dunia (babak grup)

Argentina 1-0 Prancis - Monti (81')

3 Juni 1965 - FIFA Matchday (laga persahabatan)

Argentina 0-0 Prancis