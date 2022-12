Piala Dunia 2022: Antoine Griezmann Man of The Match Laga Prancis vs Maroko

AFP/ODD ANDERSEN

Penyerang Prancis Antoine Griezmann (kiri) berebut bola dengan gelandang Maroko Azzedine Ounahi selama pertandingan sepak bola semifinal Piala Dunia Qatar 2022 antara Prancis dan Maroko di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 14 Desember 2022. Antoine Griezmann, Man of the Match di laga semifinal Piala Dunia 2022 antara Prancis vs Maroko, Kamis (15/12/2022) dini hari WIB. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)