Prancis vs Maroko di Semifinal Piala Dunia 2022, Alan Shearer Puji Penampilan Antoine Griezmann

TRIBUNNEWS.COM - Legenda pemain Newcastle United, Alan Shearer beri pujian tentang penampilan Antoine Griezmann di laga semifinal kontra Maroko di Piala Dunia 2022.

Les Bleus (julukan Timnas Prancis) sukses melenggang ke final Piala Dunia 2022 setelah sukses kalahkan Maroko dengan skor 2-0.

Antoine Griezmann terpilih menjadi Man of The Match (MOTM) dari laga semifinal Piala Dunia 2022 antara Prancis vs Maroko di Al Bayt Stadium, Kamis (15/12/2022) dini hari WIB.

Pemain asal Atletico Madrid, Antoine Griezmann sukses buka kemenangan Prancis lewat umpan lambungnya yang berhasil di manfaatkan oleh Theo Hernandez lewat bola mentahan di menit ke-5 babak pertama.

Alan Shearer setuju jika Antoine Griezmann dinobatkan sebagai MOTM di laga semifinal Piala Dunia 2022 kontra Maroko.

"Dia adalah talenta super, pemain yang sangat pintar yang membaca permainan dengan sangat baik." ucap pamain legenda Inggris yang berusia 52 tahun itu.

Antoine Griezmann dipuji tentang kepintarannya mencari celah di pertahanan Maroko.

"Griezmann berlari dengan hebat sebelum dia benar-benar mendapatkan bola," tambahnya.

Pemain berusia 31 tahun itu mengawali proses terjadinya gol pertama Prancis lewat sisi kanan.

"Umpan indah di belakang dan kemudian Theo berhasil manfaatkan lewat bola mentahan," tambahnya lewat lansiran BBC yang dikutip oleh Daily Mail.

Bermain penuh kontra Maroko, Antoine Griezmann tercatat dengan 81 persen kesuksesan umpan yang ia ciptakan.

Dengan 26 percobaan umpan, ada 21 umpang yang sukses tepat sasaran, dilansir dasri SofaScore.

Griezmann juga tercatat melepas tiga crossing akurat dari empat kali kesempatan.

Pemain asal Atletico Madrid itu juga mengirim empat operan kunci dan sekali menciptakan peluang emas.