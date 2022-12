Live Streaming Closing Ceremony Piala Dunia 2022, Mulai Jam 20.30 WIB, Cek Link di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming Closing Ceremony Piala Dunia 2022, Minggu (18/12/2022).

Berlangsung di Stadion Lusail, beragam acara akan mengiringi penutupan Piala Dunia 2022 sebelum laga final Argentina vs Prancis.

Keseruan dari Closing Ceremony Piala Dunia 2022 dapat disaksikan streaming via Vidio mulai pukul 20.30 WIB.

Mengutip laman Aljazeera, agenda closing ceremony Piala Dunia 2022 akan mengusung tema 'A Night to Remember'.

Yang artinya malam ini adalah puncaknya acara yang akan selalu diingat.

Tema tersebut diambil, mengingat keseruan Piala Dunia hanya bisa ditonton lagi empat tahun berikutnya.

Untuk menambah kemeriahan acara, closing ceremony kali ini akan menghadirkan musisi-musisi yang mengisi soundtrack Piala Dunia 2022.

Mereka adalah Davido and Aisha, Ozuna and Gims, and Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad and Manal.

Di mana lagu yang berjudul Hayya Hayya akan dinyanyikan Davido and Aisha.

Stadion Lusail bakal jadi saksi kemerihan closing ceremony Piala Dunia 2022.

Oleh karena itu patut dinantikan bagaimana keseruan dari gelaran tersebut.

Apalagi presiden FIFA telah mengklaim bahwa Piala Dunia 2022 yang terbaik dari berbagai edisi.

Diwartakan dohanews, Gianni Infantino menyatakan hal itu saat acara pertemuan Dewan FIFA.

"(Piala Dunia 2022) yang terbaik yang pernah ada”, kata presiden FIFA Gianni Infantino, Jumat (17/12/2022).

"Banyak orang dari seluruh dunia telah datang ke Qatar dan telah menemukan dunia Arab, yang awalnya mereka tidak tahu atau mereka tahu hanya dari apa yang digambarkan kepada mereka," kata ketua FIFA kepada wartawan.

"Warisan transformatif dari Piala Dunia 2022 ini."

Dengan begitu malam ini bakal jadi acara pamungkas dari Piala Dunia 2022.

