4 Hal yang Dipetik Dari Final Piala Dunia 2022: Debat GOAT Selesai hingga Sangarnya Mbappe

TRIBUNNEWS.COM - Final Piala Dunia 2022 dimenangkan oleh timnas Argentina di Stadion Lusail, Senin (19/12/2022) dini hari WIB.

Terdapat setidaknya 4 hal yang dapat dipetik dari meriahnya partai final Piala Dunia 2022.

Mulai dari selesainya perdebatan status GOAT hingga sangarnya penampilan seorang Kylian Mbappe.

Dirangkum dari laman SBS, berikut 4 hal yang dapat dipetik dari final Piala Dunia 2022.

1. Selesainya Debat soal Status GOAT

Julukan 'The One And Only GOAT' nampaknya lebih pantas didapatkan oleh Lionel Messi.

Terutama setelah Lionel Messi mengamankan gelar juara Piala Dunia 2022.

Pasalnya sebelum Messi juara Piala Dunia 2022, ia kerap dibicarakan dengan rivalnya Cristiano Ronaldo.

Kapten Argentina dan pemain depan Lionel Messi mencium Trofi Piala Dunia FIFA selama upacara trofi setelah Argentina memenangkan pertandingan sepak bola final Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. (18 Desember 2022). (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Apalagi keduanya sebelumnya sama-sama belum pernah juara Piala Dunia 2022.

Namun kini setelah Messi juara di Qatar membuat perdebatan mulai meredam.

Sebab dengan gelar juara Piala Dunia edisi kali ini membuat Messi lebih layak menyandang status GOAT.

2. Sangarnya Mbappe hingga Mampu Pecahkan Rekor

Kylian Mbappe berhasil tampil sangar di final Piala Dunia 2022.

Pemain besutan Paris Saint Germain (PSG) itu sukses mencetak hattrick untuk timnya.