Mesut Ozil Sindir Prancis setelah Gagal Juara Piala Dunia 2022: No Benzy No Party

TRIBUNNEWS.COM - Kegagalan Timnas Prancis meraih gelar juara Piala Dunia 2022 mengundang berbagai reaksi, satu di antaranya Mesut Ozil.

Sayang, bukan berupa dukungan yang diperoleh Timnas Prancis atas kegagalan mereka mempertahankan titel juara Piala Dunia.

Melainkan mendapatkan sindiran 'sadis' dari eks Real Madrid yang juga sahabat Karim Benzema, Mesut Ozil.

Tepatnya setelah Argentina resmi menjadi juara Piala Dunia 2022, Mesut Ozil dalam cuitan Twitternya menuliskan sebuah pesan sindiran.

"No Benzy, No Party." tulis Ozil yang dibubuhi emoticon bendera negara Prancis plus trofi juara.

RMC menuliskan bahwa pesan yang disampaikan Ozil merupakan sindiran atas perilaku Timnas Prancis memilih mengesampingkan Karim Benzema di Piala Dunia 2022.

Padahal Benzema dalam kondisi fit. Ini memunculkan dugaan kuat bahwa keretakan hubungan antara Deschamps selaku pelatih Prancis dengan Benzema memang benar adanya.

Prancis gagal menjuarai Piala Dunia 2022 setelah KO dari Argentina di babak adu penalti yang berkesudahan 4-2, Minggu (18/12/2022) di Stadion Lusail.

Final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis harus berlanjut ke babak adu tos-tosan setelah bermain imbang 3-3 sepanjang 120 menit.

Sayang, Kingsley Coman dan Aurelien Tchouameni yang maju sebagai algojo gagal menjalankan tugasnya.

Sedangkan Argentina mengutus Leandro Paredes, Lionel Messi, Paulo Dybala dan Gonzalo Montiel sukses menunaikan tugasnya secara baik.

Isu Konflik Benzema dengan Deschamps

Menjadi pernyataan mengapa Prancis menolak memainkan Karim Benzema. Padahal kondisinya dinyatakan siap dan tidak ada kendala untuk bermain.

Namun pelatih Didier Deschamps telah menegaskan hanya akan menggunakan pemain yang ada. 24 nama yang sejak awal membela Le Bleus dalam perhelatan di Qatar.