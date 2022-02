Rumah yang Homy Jadi Resep Jitu Pengembang Raup Cuan Pasarkan Hunian Tapak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desain hunian yang memberikan suasana homy bagi penghuninya masih tetap menjadi resep jitu para pengembang properti untuk meraup cuan di awal 2022 ini.

Untuk menghadirkan hunian yang homy pada rumah tapak, umumnya pengembang mendesain hunian yang memiliki sirkulasi udara yang luas melalui bukaan jendela yang besar dan penggunaan material bangunan yang simpel.

Dengan demikian, rumah kelihatan lebih homy, sehat dan nyaman untuk ditinggali sesuai dengan kebutuhan saat ini di masa pandemi.

Strategi ini pula yang dijalankan pengembang Paramount Land awal 2022 ini untuk meraih cuan.

"Kami menghadirkan rumah mendapatkan pencahayaan yang maksimal untuk para penghuni dan ini menjadi keunggulan produk kami," kata Henry Napitupulu, Direktur Planning & Design Paramount Land kepada wartawan, Selasa (8/2/2022).

Rangkaian unian tapak yang ditawarkan adalah Alma@Omaha Village, New Elista Village , New Amarillo dan New Zuma@Malibu Village yang harganya dibanderol mulai Rp 1,3 miliar.

"Keempat produk hunian ini menghadirkan desain baru yang modern dengan unsur tropis dan minimalis," katanya.

Untuk memberikan kemudahan calon pembeli produk tersebut Paramount Land menghadirkan program Fortunate Salebration selama 6 bulan yaitu mulai 14 Januari hingga 30 Juni 2022.

Program ini memberikan menawarkan cara bayar spesial seperti supercash, tunai Keras, dan harga khusus KPR, bunga KPR 2,2% fixed 1 tahun pertama dengan para mitra Bank yang bekerja sama (BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata Bank), unit properti yang terbatas dan memiliki desain baru.

"Untuk produk komersial terdapat 2 pilihan produk yaitu, Ruko Bavaria Grande mulau Rp 1,2 miliar dan Latigo Square mulai Rp 1,8 miliar. Semua produk yang ditawarkan tersebut sudah termasuk PPN," kata Henry.