Pasar Properti Lagi Bagus, Perusahaan Jepang Ekspansi ke Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Pasar properti di Indonesia semakin menarik perusahaan luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Menyusul kiprah sejumlah perusahaan asing yang sudah lebih dulu masuk seperti Keppel Land, Hong Kong Land dan Tokyu Land, perusahaan properti asal Jepang, Anabuki Group juga tertarik masuk menggarap bisnis properti di Indonesia.

Di Jepang, Anabuki dikenal sebagai salah satu pemain properti dan mengelola beberapa industri lainnya dan berkantor pusat di Takamatsu.

Tadatsugu Anabuki, Direktur Utama Anabuki Kosan Inc mengatakan, industri properti di Indonesia memiliki prospek yang sangat besar untuk makin berkembang.

"Kondisi ini dipicu tingginya kebutuhan terhadap hunian dan terus mengalami peningkatan,' kata Tadatsugu Anabuki usai peluncuran Anabuki Marketing Indonesia di Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Anabuki Kosan Inc. mengembangkan sejumlah real estate, condominium, energy, facility management, supermarket, hotel dan memiliki rumah sakit serta menjalankan bisnis taksi di Jepang.

CEO Anabuki Marketing Indonesia Masaaki Yamamoto mengatakan, pihaknya datang sebagai konsultan untuk menjembatani para investor asal Jepang, yang ingin mengembangkan dan membangun properti di Indonesia.

Anabuki telah menyiapkan strategi dan langkah guna mendukung aktifitas para investor tersebut.

“Kami akan bersinergi dengan para partner kami diantaranya master franchise, agen properti dalam segi pemasaran produk ke masyarakat Indonesia," kata Masaaki Yamamoto.

Dia dibantu oleh Meryana Michelle sebagai Direktur dan Julie Seviani sebagai Komisaris merangkap Direktur Pengembangan Bisnis.

Mereka juga bersinergi dengan rekanan kontraktor, interior design, lawyer, notaris, dan lain-lain dalam segi strategi pembangunan dan pemasaran.

Bisnis properti yang digarapnya menyediakan marketing consultant yang meliputi marketing research, analysis and strategy, Architecture, Construction - Design and Built, Property Investment serta Property and Facilities Management.

"Saat ini, kami akan fokus ke Marketing Consultant, dan kedepannya akan mendukung klien untuk bidang lainnya," katanya.

Julie Seviani mengatakan, di 2021 Anabuki Kosan Inc, masuk dalam peringkat 6 sebagai perusahaan real estate dengan jumlah pembangunan unit condominium terbanyak di Jepang.