Polresta Malang Kota Bantu Warga yang Vaksinasinya Tertunda Karena NIK Ganda

TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto melakukan pengecekan pelaksanaan vaksinasi drive thru yang berlangsung di halaman depan Stadion Gajayana pada Rabu siang (13/10/2021).

Layanan Mobil vaksinasi drive thru Polresta Malang Kota bertujuan mempermudah masyarakat mendapat pelayanan vaksinasi cepat dan simpel.

Proses menunggu antrian bisa lebih mudah dan rileks karena dapat di laksanakan di dalam mobil atau motor, sebab petugas vaksinasi mulai dari input data, skrining, penyuntikan vaksin hingga Observasi yang akan menghampiri kendaraan peserta vaksinasi

Vaksinasi ini juga memfasilitasi warga yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

Budi Hermanto mengatakan untuk hari ini tidak ditemukan NIK ganda, tetapi ada NIK peserta vaksin yang tidak terdaftar.

Pihaknya tetap melakukan vaksin dan memberikan surat keterangan.

"Untuk masalah NIK, kami akan telusuri dengan Dispendukcapil Kota Malang, " ungkap Budi Hermanto.

Untuk diketahui vaksin yang disediakan di drive thru ada 60 dosis, jika ada penambahan masyarakat yang datang on the spot akan ditambah lagi 20 hingga 30 dosis.

Agenda vaksinasi Polresta Malang Kota selanjutnya di laksanakan di Masjid Agung Jami Alun-alun, Jl Merdeka Barat dengan dosis kedua dengan target dan antisipasinya 1200 dosis, Kamis 14 September 2021.

Kafe Koboy Jl Mayjend Panjaitan, disediakan 250 dosis vaksin pada hari Jumat, 15 September 2021