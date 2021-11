Pria di Samosir Tega Lecehkan Tiga Bocah, Ternyata Pernah Terjerat Kasus Serupa di Batam

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pria berinisial SS di Samosir, Sumatera Utara harus berurusan dengan polisi.

Ia ditangkap setelah melecehkan tiga bocah yang merupakan kakak beradik.

Ternyata pelaku sebelumnya pernah terjerat kasus yang sama di Batam.

Pelaku kini telah diamankan setelah dilaporkan oleh orangtua dari korbannya.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, aksi dugaan pencabulan ini terjadi pada September 2021 kemarin," kata Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Suhartono, Jumat (26/11/2021).

Adapun modus pelaku, memeluk dan menggarayangi tubuh korbannya.

Atas tindakan itu, korban yang satu diantaranya masih berusia 6 tahun ketakutan dan menangis.

Korban kemudian melaporkan kejadian ini pada orangtuanya.

Begitu mendengar laporan sang anak, orangtua ketiga korban kemudian membuat pengaduan ke Polres Samosir.

"Dari hasil penyelidikan kami, pelaku juga pernah terlibat masalah dengan anak dibawah umur di Batam dan POekanbaru," kata Suhartono.

Pascakejadian, pelaku yang saat ini berusia 30 tahun itu sudah diamankan.

Atas perbuatan biadabnya, pelaku yang tega cabuli tiga kakak beradik ini diancam Pasal 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul BIADAB, Lelaki di Samosir Cabuli Tiga Kakak Beradik Sekaligus, Pernah Terjerat Kasus Sama di Batam

(Tribun-Medan.com/Muhammad Fadli Taradifa)