Holywings Bogor Segera Diresmikan, Begini Tanggapan Pemerintah Kota

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR TIMUR - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan pembukaan Holywings sudah sesuai arahan.

Holywings yang beralamat di Jalan Pajajaran, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor akan diresmikan pada hari Selasa (8/2/2022).

"Sudah sesuai arahan. Yang penting konsepnya sesuai. Toh, peresmian juga cuman ngundang media saja tidak ada yang lain," ujarnya saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com melalui pesan whatsapp, Sabtu (5/2/2022).

Sesuai arahan yang dimaksud tersebut, sambung Dedie tidak lain terkait protokol kesehatan.

"Tidak ada larangan operasional kan ya. Mereka janji prokes dan kapasitas sesuai aturan," katanya.

Sebelumnya, informasi pembukaan tersebut bakan sudah disebar langsung oleh Hotman Paris melalui akun instagram miliknya @hotmanparisofficial sehari yang lalu.

Dalam informasi tersebut berisikan ajakan untuk seluruh rekan media guna menghadiri pembukaan 'The 1st Holywings Cafe in Indonesia with Family-Friendly Concept. (Rahmat Hidayat)

