Singapore Airlines Datang ke Bali 16 Februari Bawa 70 Orang Turis Asing

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Pasca dibukanya penerbangan internasional di Bali, beberapa wisman sudah mulai berkunjung ke Bali.

Seperti pada 3 Februari 2022, sudah ada wisman yang datang dari Bandara Narita, Jepang. Dengan penerbangan maskapai Garuda.

Gubernur Bali, Wayan Koster pun menyatakan penumpang dari Narita Jepang tersebut berjumlah 12 orang.

"Penumpangnya cuma 12 orang terdiri dari 6 WNI dan 6 WNA. Yang satu WNI positif langsung dikarantina. Kemudian sampai sekarang belum ada lagi," jelasnya, Rabu (9/2).

Koster menyatakan, penerbangan internasional akan tiba lagi di Bali, Rabu (16/2). Penerbangan internasional tersebut merupakan penerbangan Singapore Airline yang akan membawa wisman sekitar 70 orang.

"Penerbangan internasional baru akan ada lagi pada 16 Februari. Penerbangan dari Singapura, maskapai SQ Singapore Airline. Tapi itu pun masih menunggu perkembangan varian Covid-19 khususnya Omicron ini. Jadi sudah ada rencana penerbangan dengan penumpang yang lebih dari 70 orang. Tapi kepastiannya melihat perkembangan Omicron ini," tambahnya.

Menurutnya, pertimbangan dibukanya kembali penerbangan internasional karena sudah ada permintaan sejak Covid-19 menjadi pandemi di Bali.

Mekanisme penerimaan wisman ini, menurutnya, tidak ada cara lain yakni dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Terpisah, Ketua Dewan Pengurus Daerah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (DPD Asita) Bali, Putu Winastra mengatakan, terkait kabar bahwa 70 wisman akan datang ke Bali dengan Singapore Airline, pihaknya menyambut baik dengan dibukanya entry point di Bali untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

"Semoga dengan aturan yang baru ini artinya Bali terbuka untuk seluruh destinasi bisa menjadi pertimbangan negara-negara yang melakukan perjalanan. Sehingga Bali menjadi mulai bergeliat," jelasnya.