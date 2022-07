Tiga Mahasiswa Unissula Sabet Paper Penelitian Terbaik di Panggung Internasional 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Tiga Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, menyabet Paper Penelitian terbaik di panggung Internasional - The 3rd National and International Conference 2022 by Kasesart University di Bangkok, Thailand.

Mereka yang menyabet paper penelitian terbaik antara lain Ernawati Setyo Nugraheni dengan Paper yang berjudul “Ethical Authentic Leadeship: A New Concept of Leader Style to Reduce Fraud in Education Sector”.

Kemudian, Alisia Suci Azizah dengan paper yang berjudul “Digital Business Transformation and Soft Selling Marketing Strategy to Increase MSME Product Sales: a conceptual paper”.

Selanjutnya, Erna May Wulandari dengan paper yang berjudul “Diversification Strategy Towards Sustainable Entrepreneurial Orientation Performance Islamic”.

Capaian itu merupakan wujud nyata komitmen Fakultas Ekonomi Unnisula dalam mencetak generasi khairu ummah, kompetitif, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sebelumnya mereka mengikuti program Kuliah Kerja Nyata atau KKN di Thailand.

Di sana mereka belajar tentang pengelolaan perusahaan yang dikelola KU, dari hulu ke hilir, peternakan sampai toko penyedia hasil ternak di Universitas Kasesart.

Kemudian ke desa Rong Tan, di mana desa ini memiliki UMKM produk varian macam diantaranya roti, pernak pernik, kue, dan kerajinan tangan.

Terakhir, mereka menyambangi Bangkok Soap Opera, yakni sebuah perusahaan pembuatan sabun dari minyak.