Program Jakpreneur, Langkah Pemprov DKI untuk Gerakkan Ekonomi Masyarakat Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Jakpreneur merupakan program unggulan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Lewat program ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk membangkitkan perekonomian Indonesia yang sempat ambruk akibat pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan, Jakpreneur adalah program fasilitas dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan.

Ada banyak program pelatihan yang dapat diikuti oleh peserta Jakpreneur, baik untuk meningkatkan hard skill maupun soft skill.

Untuk mengasah hard skill, beberapa program pelatihan yang diberikan dari kuliner, fesyen, sampai kerajinan. Sedangkan pelatihan soft skill seperti membangun dan membentuk jiwa kewirausahaan, strategi melihat peluang bisnis bagi UMKM, serta merintis usaha melalui media sosial.

“Dinas PPKUKM juga melaksanakan pelatihan secara online atau daring dengan memanfaatkan fasilitas video teleconference,” katanya, Senin (22/8/2022).

Beberapa gerai UMKM binaan Jakpreneur. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Hingga 22 Agustus 2022, jumlah binaan yang tergabung dalam Jakpreneur mencapai 323.975 peserta. Sementara jumlah kolaborator Jakpreneur sebanyak 262 mitra.

Beberapa peserta binaan Jakpreneur pun kini sudah bisa mengekspor produknya ke luar negeri, seperti Javanice Healthy yang dapat melakukan ekspansi hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam.

UMKM di bidang makanan serta minuman sehat ini pun pernah mengikuti ajang pameran dunia World Expo Dubai 2020-2022 bersama 16 UMKM lain. Kini, Javanice Healthy juga sudah memiliki kemitraan produk di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Palu, Kendari, Bali, Bandung, Depok, dan Jambi.

Kemudian, ada pula ALFEE Coffee, dengan produk kopi dan teh daun kopi yang sudah berhasil menembus pasar di Amerika Serikat. ALFEE Coffee pun pernah terpilih sebagai Duta Bangsa untuk program The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program.