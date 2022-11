Gempa Bumi 5,6 Skala Richter Guncang Cianjur, Getarannya Terasa Sampai Jakarta

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gempa bumi dilaporkan terasa di Jakarta dan sekitarnya.

Pusat gempa bumi terletak di kawasan Cianjur, Jawa Barat, bermagnitudo 5,6 Skala Richter (SR).

Akun @infoBMKG menginfokan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Waktu tepat gempa tersebut adalah 13.21 WIB.

"#Gempa Mag:5.6, 21-Nov-22 13:21:10 WIB, Lok:6.84 LS,107.05 BT (10 km BaratDaya KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis @infoBMKG dalam twitnya, Senin (21/11/2022).

BMKG menyarankan agar warga berhati-hati terhadap gempa susulan.

Pantauan Tribunnews.com pada laman trending Twitter, sudah ada 43.500 cuitan berkata kunci "gempa" per 13.43 WIB.

Menurut beberapa pengguna, gempanya menjadi yang terlama dirasakan oleh mereka.

"Wow that was the longest earthquake i’ve ever experienced #Gempa (Wow, itu adalah gempa terlama yang pernah aku rasakan)," kata akun dalam twitnya @aghniadima.

"39floor #Gempa terasa banget euy..the longest swingy ever (ayunan terlama). 5.6 Richter," kata akun @heriardin.

Tak sedikit juga warganet yang membagikan foto mereka pasca gempa.

Ada karyawan kantor yang terlihat membawa laptopnya keluar gedung bersama kerumunan orang.

Lalu, siswa sekolah yang tengah berkumpul di lapangan.