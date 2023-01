Jadwal Uji Coba Subsidi Tepat Bio Solar di Wilayah Jateng dan DIY

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal dan daftar kota/kabupaten yang akan uji coba full cycle bio solar subsidi.

Uji coba full cycle akan dilakukan di 13 kota/kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 26 Januari dan 30 Januari 2023.

Uji coba full cycle merupakan penerapan program subsidi tepat secara menyeluruh untuk memastikan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran.

Dikutip dari TribunJogja.com, Area Manager Communication Relation & CSR Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading, Brasto Galih Nugroho, mengatakan konsumen yang belum melakukan pendaftaran melalui website Subsidi Tepat hanya akan mendapat alokasi bio solar 20 liter per hari.

Maka dari itu, bagi konsumen diharapkan segera mendaftar Subsidi Tepat MyPertamina yang sudah disosialisasikan sejak pertengahan tahun 2022.

Baca juga: Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini, Minggu 22 Januari 2023, Pertalite, Solar, hingga Pertamax

Dikutip dari TribunMuria.com, skema pembelian bio solar pada pelaksanaan uji coba full cycle adalah bila pelanggan sudah terdaftar, maka bisa langsung melakukan scan barcode.

Pembelian solar subsidi sesuai SK BPH Migas No. 04 tahun 2020.

Isi dari SK tersebut adalah pengisian solar subsidi sebanyak 60 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan perseorangan (pribadi) roda empat, 80 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan penumpang atau barang roda 4, serta 200 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan penumpang atau barang roda 6 atau lebih.

Berikut ini jadwal dan daftar uji coba full cycle Bio Solar:

26 Januari 2023

Jawa Tengah

- Kabupaten Batang

- Kabupaten Brebes

- Kabupaten Demak