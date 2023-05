Pegang Gagang Wiper, Aksi Pria Ikut Ringkus Penembak di Kantor MUI Viral, Disebut Bak Ahli Kungfu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak hanya menggemparkan, kejadian penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta juga viral oleh aksi sosok yang diduga cleaning service atau petugas kebersihan.

Aksi diduga cleaning service atau petugas kebersihan gedung ini menjadi sorotan saat kejadian penembakan pada Selasa (2/5/2023) kemarin.

Sosok tersebut berhasil meringkus Mustopa, pelaku penembakan dan viral saat sebuah foto beredar di dunia maya.

Sosok Pria Ikut Ringkus Penembak di Kantor MUI Viral, Disebut Bak Ahli Kungfu Pegang Gagang Wiper (twitter@BNGPY)

Di dalam foto itu, sosok diduga petugas kebersihan yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam itu ternyata masih memegang gagang wiper saat meringkus pelaku.

Dia terlihat ikut meringkus pelaku penembakan yang sudah tergeletak dalam posisi tertelungkup tak berdaya di jalan beraspal.

Dia menekan bahu belakang pelaku menggunakan kaki kirinya hingga seluruh badan pelaku mencium aspal.

Sementara seorang petugas keamanan menggenggam kedua tangan pelaku ke belakang agar tidak bisa bergerak.

Entah apa yang sebenarnya ada di benak pria tersebut. Apakah gagang wiper tersebut digunakan untuk melawan penembak atau memang tak sengaja ikut kebawa saat dia sedang membersihkan lantai?

Hanya si petugas kebersihan yang mengetahuinya.

Pose pria bergagang wiper itu pun menjadi sorotan.

Baca juga: Pengakuan Keluarga dan Tetangga di Lampung Soal Mustopa Melakukan Penembakan di Kantor MUI Pusat

Akun @BNGPY pun mengunggah foto tersebut di Twitter.

Ia menuliskan dalam bahasa Inggris bahwa apa yang dilakukan si petugas kebersihan layaknya seorang kungfu master.

"Kung Fu is everything we do daily. That dude with a water wiper on his hand is (in some way) a Kung Fu master," tulis akun tersebut dilansir TribunJakarta.com.

Postingan @BNGPY pun hingga mengundang sejumlah warga net lain untuk berkomentar.