Dampingi Presiden Jokowi di Jogja dan Solo, Kaesang Mengaku Sedang Kampanye

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNNEWS.COM - Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep terlihat terus mendampingi ayahnya saat berada di Jogja hingga Solo.

Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono telah tiba di Solo, Minggu (4/6/2023).

Saat berada di Mal Solo Paragon, Kaesang mengaku selalu mendampingi Jokowi karena sedang berkampanye.

"Dari Jogja kita ke sini, ke ayam Sukoharjo, (ngapain?) Kampanye," ujar Kaesang saat ditemui TribunSolo.com, Minggu (4/6/2023).

Saat ditanya soal baliho yang disebarkan PSI bergambar dirinya, Kaesang mengatakan ia yang memberi foto kepada mereka.

Ia pun menyebut terkait terjun ke politik dirinya mengatakan lihat perkembangan kedepan.

"Yang ngasih gambarnya saya kok. Lihat nanti gimana," tambah pemilik klub Persis Solo.

Kaesang menambahkan, sang kakak, Gibran Rakabuming Raka takut bersaing dengan dirinya bila terjun jadi Cawalkot di Solo.

"Lha iya mas Gibran tersaingi sama saya kok," bebernya.

Disinggung soal gencarnya dirinya melakukan kampanye, Kaesang juga menjawab dengan nada bercanda bahwa ia selalu totalitas melakukan sesuatu.

"Pasti no, saya melakukan sesuatu selalu all out kok," imbuh Kaesang.

Erina Gudono yang ikut mendampingi Kaesang juga mengatakan dirinya mendukung penuh keputusan sang suami.

"Ya bagus jadi mendukung kok, sangat mendukung. (Sleman atau Solo?) Sama aja, sama-sama bagus kok," pungkas menantu Presiden Jokowi.