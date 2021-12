Ini Dia 5 Kapal Termegah di Dunia yang Pernah Ada

Kapal pesiar Oasis of the Seas menjadi salah satu kapal termegah dan terbesar di dunia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Berwisata di kapal pesiar merupakan keasyikan tersendiri. Saat ini kapal-kapal pesiar telah menjadi bagian dari industri pariwisata.

Saking besarnya kapal itu bahkan para tamu bisa melakukan bermacam-macam olah raga dan kegiatan lainnya.

Selain itu, kapal tersebut telah dilengkapi dengan teknologi paling mutakhir sehingga semakin besar dan megah untuk mengarungi lautan.

Baca juga: Kapal Pesiar Carnival Freedom Konfirmasi Kasus Covid, Ditolak Masuk 2 Pelabuhan

Teknologi yang rumit dan mutakhir terlibat untuk menciptakan kapal pesiar terbesar di dunia.

Dilansir dari Marine Insight, berikut adalah kapal pesiar terbesar yang pernah ada.

Baca juga: Dongkrak Pariwisata Bali, Menteri Sandi Dukung Pelindo Kembali Layani Kapal Pesiar

1. Symphony of the Seas

Kapal terbesar di dunia adalah Symphony of the Seas. Symphony of the Seas adalah kapal ke-25 dari perusahaan kapal pesiar terbesar, yaitu Royal Caribbean.

Symphony of The Seas (David Vincent—AP)

Kapal ini selesai dibuat pada April 2018. Kapal ini memiliki berat kotor 228.081 ton dengan tinggi 72 meter dan panjang 362 meter.

Salah satu yang menjadi bagian unik dari kapal ini adalah arena seluncur setinggi 10 lantai yang bernama The Ultimate Abyss.

Baca juga: Kemenhub Fasilitasi Keberangkatan 242 Kru Kapal Pesiar Menuju Jerman

2. Harmony of the Seas