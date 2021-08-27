Chord Gitar
Chord dan Lirik It's Only Me - Kaleb J, Viral di TikTok: I Will Always Be The One Who Pull You Up
Berikut chord gitar dan lirik It's Only Me - Kaleb J, lagu yang viral di TikTok: I Will Always Be The One Who Pull You Up.
TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar It's Only Me - Kaleb J, lengkap dengan liriknya.
It's Only Me ini dirilis oleh Kaleb J pada tahun 2020.
Kaleb J adalah penyanyi jebolan ajang The Voice Indonesia 2019.
Lagu It's Only Me ini viral digunakan banyak warganet di aplikasi TikTok.
Hingga artikel ini ditulis, It's Only Me berada di urutan pertama pada top 50 lagu teratas versi Indonesia di platform Spotify.
Baca juga: Chord Tak Ingin Sendiri - Dian Piesesha: Aku Masih Seperti yang Dulu
Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu I Want It That Way - Backstreet Boys, Kunci Mudah Dimainkan
Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J:
[Intro] B G#m E [Verse] B G#m Selama ini E Ribuan hari kudekat denganmu B G#m E Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu B E C#m F# Tanpa kau tahu perasaan ku padamu E D#m C#m Sendiri ku berharap D#m F# B Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine D#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# Yeah it's only me G#m F#m C#m F# [Verse 2] B G#m E C#m Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku B G#m E F# Ku takkan acuhkan dirimu D#m B E Tapi kuharap C#m F# Suatu saat nanti kau tahu E D#m Sendiri ku berharap E D#m Memberi kasih F# B walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine F#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D#m D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# G Yeah it's only me [Bridge] D Aku memang bukan F Em D Rasa yang kau mau G D Namun ku kan slalu ada Gm A Untukmu D Bm .... Untukmu
Baca juga: Chord Lagu Tak Seindah Cinta Yang Semestinya - Naff, Kunci Gitar Dasar Mudah Dimainkan dari C
Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Hampa - Ari Lasso: Ku Pejamkan Mata Ini, Mencoba Tuk Melupakan
(Tribunnews.com)