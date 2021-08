Selamat! Ahok dan Puput Nastiti Devi Dikaruniai Anak Kedua yang Berjenis Kelamin Perempuan

TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan nama Ahok baru saja dikaruniai anak keduanya.

Anak kedua tersebut merupakan hasil pernikahan Ahok dengan sang istri Puput Nastiti Devi.

Bayi yang dilahirkan Puput Nastiti Devi ini berjenis kelamin perempuan.

Anak sulung dari pernikahannya dengan Veronika Tan, Nicholas Sean memberikan ucapan selamat atas kelahiran adik perempuannya.

Hal itu ia ungkapkan dalam akun Instagram pribadinya @nachoseann pada Kamis (26/8/2021).

Foto Ahok menggendong putrinya yang baru lahir (Instagram @nachoseann)

Sean menuliskan ucapan selamat dalam bentuk unggahan foto ketika Ahok menggendong anak perempuannya.

"Congrats, Pah @basukibtp," tulis Nicholas.

Kemudian, Nicholas Sean juga membagikan foto ahok menggendong anak perempuannya ke dalam Instastory miliknya.

Bahkan, ia menuliskan nama adik perempuannya ke dalam unggahan tersebut.

"There's always room for family,"