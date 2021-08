Lirik dan Chord Gitar Kalau Bosan - Lyodra: Kalau Kamu Bosan, Jangan Menghilang

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Kalau Bosan dari Lyodra.

Penyanyi Lyodra Ginting merilis single terbarunya berjudul Kalau Bosan pada Jumat, (16/7/2021).

Lirik dan Chord Kalau Bosan - Lyodra

Dm Em F G

C G Am

wajar dalam hubungan

F A

cinta kadang memang

Dm G

naik turun

C G Am

hati yang punya peranan

F D

untuk lebih saling

G

pengertian

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

F G C

u u u u u

C G Am Gm -C

ikuti saja alurnya

F A Dm

bila jenuh tak ada salahnya

C G Am Gm -C

ingat kenangan berdua

F D G

tawa lumalykordka kita hadapi bersama

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

F C D G

u uuu u uuu

